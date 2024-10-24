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Авто

В Новосибирске ограничили движение транспорта до ноября-2024

Фото: Сиб.фм

До ноября в Новосибирске будет ограничено движение транспорта в нескольких участках города.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, до 28 октября 2024 года на три метра сужается проезжая часть улицы Бестужева у дома №25.

До 1 ноября закрывается проезжая часть улицы Вертковской в районе жилого дома №6, а до 8 ноября будет закрыта улица Пушкина у дома №51.

Известно, что ограничения связаны с проведением МУП «Горводоканал» ремонта водопровода и с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

Напомним, что снег с дождем ожидается в Новосибирске 24 октября

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Валерия Митрохина
Журналист

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