В Новосибирске ограничили движение транспорта до ноября-2024

До ноября в Новосибирске будет ограничено движение транспорта в нескольких участках города.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, до 28 октября 2024 года на три метра сужается проезжая часть улицы Бестужева у дома №25.

До 1 ноября закрывается проезжая часть улицы Вертковской в районе жилого дома №6, а до 8 ноября будет закрыта улица Пушкина у дома №51.

Известно, что ограничения связаны с проведением МУП «Горводоканал» ремонта водопровода и с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

Напомним, что снег с дождем ожидается в Новосибирске 24 октября