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общество

В Новосибирске опубликованы фото ярких свадеб октября

Фото: Управление по делам ЗАГС НСО

Согласно старинным верованиям, свадьба, проведенная в октябре, приносит молодоженам счастье и богатство.

Эта традиция возникла из-за завершения сбора урожая в этом месяце, что позволяло парам сочетаться браком без ущерба для полевых работ.

Сегодня осень, наряду с летом, остается одним из самых популярных времен для бракосочетания. Прохлада осенних дней создает комфортные условия для проведения торжеств, а природа радует яркими красками, что способствует созданию эффектных свадебных фотографий.

Издание «МК в Новосибирске» собрало подборку фотографий осенних свадеб в столице Сибири.

Фото В Новосибирске опубликованы фото ярких свадеб октября 2

Фото В Новосибирске опубликованы фото ярких свадеб октября 3

Фото В Новосибирске опубликованы фото ярких свадеб октября 4

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Игорь Кириченко
Журналист

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