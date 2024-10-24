В Новосибирске опубликованы фото ярких свадеб октября

Согласно старинным верованиям, свадьба, проведенная в октябре, приносит молодоженам счастье и богатство.

Эта традиция возникла из-за завершения сбора урожая в этом месяце, что позволяло парам сочетаться браком без ущерба для полевых работ.

Сегодня осень, наряду с летом, остается одним из самых популярных времен для бракосочетания. Прохлада осенних дней создает комфортные условия для проведения торжеств, а природа радует яркими красками, что способствует созданию эффектных свадебных фотографий.

Издание «МК в Новосибирске» собрало подборку фотографий осенних свадеб в столице Сибири.