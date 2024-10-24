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общество

В Новосибирске опубликованы старинные кадры зданий архитектора Крячкова

Фото: Novosibirskdom.ru

К 1906 году Андрей Крячков начал свои первые работы в Новониколаевске (сегодня — Новосибирск), положив начало многогранной творческой деятельности, которая оказала значительное влияние на архитектурный облик города.

За пятьдесят лет город, некогда представлявший собой пристанционное поселение, превратился в полумиллионный индустриальный центр Западной Сибири. Об этом пишет Novosibirskdom.ru.

Крячков способствовал развитию Новосибирска не только как архитектурного центра, но и как важного транспортного узла. Город возник в соответствии с логикой развития капитализма в Сибири.

Сегодня, более чем через 40 лет после смерти архитектора, его здания по-прежнему остаются ведущими элементами архитектурного ансамбля центра Новосибирска, являясь символом высокой архитектурной культуры и профессионализма, которые Крячков вложил в свою работу.

Здание реального училища на Николаевском (Красном) проспекте

Фото В Новосибирске опубликованы старинные кадры зданий архитектора Крячкова 2

Городская начальная школа на улице Серебренниковская

Фото В Новосибирске опубликованы старинные кадры зданий архитектора Крячкова 3

Городская начальная школа по ул. 1905 года

Фото В Новосибирске опубликованы старинные кадры зданий архитектора Крячкова 4

Городская начальная школа по ул. Якушева

Фото В Новосибирске опубликованы старинные кадры зданий архитектора Крячкова 5

Городской Торговый корпус

Фото В Новосибирске опубликованы старинные кадры зданий архитектора Крячкова 6

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Игорь Кириченко
Журналист

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