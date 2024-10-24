В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа»

19 октября в Лофт-парке «Подземка» прошел уникальный фестиваль, посвященный юбилею легендарного музыканта Юрия Хоя и альбома «Кащей Бессмертный» группы «Сектор Газа».

Фестиваль организован с участием старшей дочери Юрия Хоя, Ирины Клинских, и музыкантов «Сектора Газа», среди которых можно отметить таких знаменитостей, как Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов и Алексей Ушаков. Они вновь вышли на сцену, чтобы представить сценическую версию панк-оперы, дополняя ее ярким визуальным рядом, который погружал зрителей в атмосферу альбома.

Вторая часть вечера была посвящена главным хитам, которые исполнили группы «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник». Мероприятие собрало поклонников не только для чествования памяти Юрия Хоя, но и для того, чтобы вновь пережить уникальное музыкальное наследие «Сектора Газа».

Редакция Сиб.фм собрала яркие фотографии с мероприятия.