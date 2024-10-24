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общество

В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа»

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

19 октября в Лофт-парке «Подземка» прошел уникальный фестиваль, посвященный юбилею легендарного музыканта Юрия Хоя и альбома «Кащей Бессмертный» группы «Сектор Газа».

Фестиваль организован с участием старшей дочери Юрия Хоя, Ирины Клинских, и музыкантов «Сектора Газа», среди которых можно отметить таких знаменитостей, как Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов и Алексей Ушаков. Они вновь вышли на сцену, чтобы представить сценическую версию панк-оперы, дополняя ее ярким визуальным рядом, который погружал зрителей в атмосферу альбома.

Вторая часть вечера была посвящена главным хитам, которые исполнили группы «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник». Мероприятие собрало поклонников не только для чествования памяти Юрия Хоя, но и для того, чтобы вновь пережить уникальное музыкальное наследие «Сектора Газа».

Редакция Сиб.фм собрала яркие фотографии с мероприятия.

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 2

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 3

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 4

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 5

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 6

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 7

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 8

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 9

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 10

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 11

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 12

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 13

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 14

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 15

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 16

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 17

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 18

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 19

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 20

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 21

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 22

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 23

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 24

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 25

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 26

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 27

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 28

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 29

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 30

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 31

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 32

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 33

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 34

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 35

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 36

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 37

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 38

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 39

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 40

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 41

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 42

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 43

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 44

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 45

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 46

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 47

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 48

Фото В Новосибирске опубликованы яркие кадры с концерта группы «Сектор Газа» 49

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Игорь Кириченко
Журналист

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