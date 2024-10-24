82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 13:53
пробки
5/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 96.63 | eur 104.3
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 13:53
пробки
5/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 96.63 | eur 104.3
сегодня 11:50
Авто

В Новосибирске по Октябрьскому мосту будет ограничено движение на четыре ночи

Фото: мэрия Новосибирска

На четыре ночи будет закрыт проезд в Новосибирске по Октябрьскому мосту.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в период с 25 по 28 октября 2024 года в Новосибирске будет ограничено движение транспорта по Октябрьскому мосту. С 23:00 до 05:00 будет открыта только одна полоса движения в каждом направлении.

В этот период будут проводить работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Об этом рассказали в МКУ «Гормост».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске ограничили движение транспорта до ноября-2024

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в