В Новосибирске по Октябрьскому мосту будет ограничено движение на четыре ночи

На четыре ночи будет закрыт проезд в Новосибирске по Октябрьскому мосту.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в период с 25 по 28 октября 2024 года в Новосибирске будет ограничено движение транспорта по Октябрьскому мосту. С 23:00 до 05:00 будет открыта только одна полоса движения в каждом направлении.

В этот период будут проводить работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Об этом рассказали в МКУ «Гормост».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске ограничили движение транспорта до ноября-2024