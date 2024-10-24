82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 15:26
пробки
5/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 96.63 | eur 104.3
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 15:26
пробки
5/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 96.63 | eur 104.3
сегодня 14:16
общество

В Новосибирске под Октябрьским мостом прорвало трубу

Фото: ACT-54

Поток воды заметили под Октябрьским мостом в Новосибирске.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что сегодня днем, 24 октября, в Новосибирске из трубы хлынул поток воды под Октябрьским мостом.

Уточняется, что вода потекла возле съезда к ЛДС “Сибирь-Арена” со стороны Горского микрорайона.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в период с 25 по 28 октября 2024 года в Новосибирске будет ограничено движение транспорта по Октябрьскому мосту. С 23:00 до 05:00 будет открыта только одна полоса движения в каждом направлении.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в