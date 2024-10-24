В Новосибирске водители годами объезжают пробки по тротуару на улице Петухова

На пересечении улицы Петухова и Бронного переулка в Новосибирске жители сталкиваются с постоянными пробками в утренние и вечерние часы.

Проблема существует уже несколько лет, с тех пор как тротуар был заасфальтирован три года назад. Местные жители пытаются предотвратить проезд автомобилей, устанавливая бетонные блоки, однако это не приносит результатов. Об этом пишет Прецедент.

Жительница Елена рассказала изданию, что неоднократно обращалась в ГАИ, отправляла фото и видео нарушений, но реакции не последовало.

В ГИБДД Новосибирска сообщили о начале проверки по факту нарушения, зафиксированного на видео Елены. Однако решение проблемы в целом не рассматривается. В ответе инспекции указано: «Заявление об административном правонарушении зарегистрировано и будет рассмотрено. Благодарим за содействие в обеспечении безопасности дорожного движения».

Жители Петухова и Бронного переулка выражают недовольство сложившейся ситуацией. По их словам, по тротуарам передвигаются пожилые люди и дети, что создает опасные условия.