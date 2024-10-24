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культура

В Новосибирске вызвал ажиотаж концерт Xolidayboy в ЛДС «Сибирь»

Фото: Анастасия Ахмедова

В Новосибирске состоялся концерт Xolidayboy в «Сибирь».

В ЛДС «Сибирь» в Новосибирске, 23 октября, состоялся концерт российского тиктокера и певца Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев). Выступление вызвало ажиотаж среди его фанатов. Перед началом концерта очередь перед ЛДС растянулась на сотни метров. Помимо этого, по словам новосибирцев, внутри не работал гардероб.Фото В Новосибирске вызвал ажиотаж концерт Xolidayboy в ЛДС «Сибирь» 2

Слушатели певца рассказали, что до начала выступления сибиряки начали петь песни исполнителя и звать его на сцену.

Фото В Новосибирске вызвал ажиотаж концерт Xolidayboy в ЛДС «Сибирь» 3

Xolidayboy — популярный блогер. Иван прославился в 2020 году, когда переехал из Севастополя в Москву, где создал аккаунт в TikTok. Образ блогера отличался использованием макияжа, цветных линз, а также накрашенных ногтей.

Фото В Новосибирске вызвал ажиотаж концерт Xolidayboy в ЛДС «Сибирь» 4

Через год через свои видео он начал продвигать свои песни. Сингл под названием «Мармеладный дом» принёс ему огромную популярность.

Фото В Новосибирске вызвал ажиотаж концерт Xolidayboy в ЛДС «Сибирь» 5

Напомним, в 2023 году в Новосибирске его концерт мог не состояться из-за Екатерины Мизулиной, которая обратилась в полицию из-за его старых видео. На кадрах Xolidayboy называл себя украинцем (музыкант родился в Севастополе до референдума; прим. ред.). Однако тогда выступление состоялось.

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Дамир Трубников

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