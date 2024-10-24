В Новосибирске вызвал ажиотаж концерт Xolidayboy в ЛДС «Сибирь»

В Новосибирске состоялся концерт Xolidayboy в «Сибирь».

В ЛДС «Сибирь» в Новосибирске, 23 октября, состоялся концерт российского тиктокера и певца Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев). Выступление вызвало ажиотаж среди его фанатов. Перед началом концерта очередь перед ЛДС растянулась на сотни метров. Помимо этого, по словам новосибирцев, внутри не работал гардероб.

Слушатели певца рассказали, что до начала выступления сибиряки начали петь песни исполнителя и звать его на сцену.

Xolidayboy — популярный блогер. Иван прославился в 2020 году, когда переехал из Севастополя в Москву, где создал аккаунт в TikTok. Образ блогера отличался использованием макияжа, цветных линз, а также накрашенных ногтей.

Через год через свои видео он начал продвигать свои песни. Сингл под названием «Мармеладный дом» принёс ему огромную популярность.

Напомним, в 2023 году в Новосибирске его концерт мог не состояться из-за Екатерины Мизулиной, которая обратилась в полицию из-за его старых видео. На кадрах Xolidayboy называл себя украинцем (музыкант родился в Севастополе до референдума; прим. ред.). Однако тогда выступление состоялось.