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общество

В Новосибирской области многодетным семьям вручили 60 автомобилей

Фото: правительство Новосибирской области

24 октября в Новосибирске прошла церемония вручения ключей от автомобилей многодетным семьям.

В этом году новые машины получили 60 родителей, воспитывающих семью и более детей, а также семьи, принявшие на воспитание детей из Луганской Народной Республики.

Инициатива вручения автомобилей многодетным семьям стартовала в 2012 году при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области. За время действия программы автомобили были вручены 197 семьям. В настоящее время на учёте в органах социальной защиты состоят 45,5 тысячи многодетных семей, из которых 529 воспитывают семью из семи и более детей.

Заместитель губернатора Константин Хальзов отметил, что в 2024 году, объявленном президентом РФ Годом семьи, количество получивших автомобили семей значительно возросло. Если в 2023 году новые машины получили 25 семей, то в этом году число увеличилось до 60. Церемония завершила серию мероприятий по вручению автомобилей в текущем году. Обладателями новых машин стали 23 многодетные семьи из десяти муниципальных образований области и девять семей, принявших на воспитание детей-сирот.

Поддержка многодетных семей является частью национальных целей России, утвержденных президентом, в рамках нового национального проекта «Семья».

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Игорь Кириченко
Журналист

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