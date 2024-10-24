В Новосибирской области пенсионер погиб после столкновения с фурой

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП.

В Кочковском районе Новосибирской области 64-летний мужчина управлял автомобилем марки LADA Kalina и на 178 километре трассы выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.

В результате удар был настолько сильным, что части машины LADA Kalina отлетели в сторону, а ее водитель скончался от полученных травм на месте происшествия.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирске водители годами объезжают пробки по тротуару на улице Петухова