В поселке Колывань Новосибирской области построят поликлинику

Поликлинику по национальному проекту построят в поселке Колывань в Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов и заместитель губернатора Константин Хальзов проконтролировали работы по завершению строительства корпуса поликлиники ЦРБ в поселке Колывань.

Известно, что на объекте завершается внутренняя отделка и благоустройство территории, строительные работы планируется завершить в ноябре 2024 года.

Напомним, что разработку крупного месторождения антрацита начнут в Новосибирской области