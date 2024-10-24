82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 12:25
пробки
4/10
погода
+5.6°C
курсы валют
usd 96.63 | eur 104.3
82.99% -1.1
сегодня
24 октября, 12:25
пробки
4/10
погода
+5.6°C
курсы валют
usd 96.63 | eur 104.3
сегодня 11:33
общество

В поселке Колывань Новосибирской области построят поликлинику

Фото: Правительство Новосибирской области

Поликлинику по национальному проекту построят в поселке Колывань в Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов и заместитель губернатора Константин Хальзов проконтролировали работы по завершению строительства корпуса поликлиники ЦРБ в поселке Колывань.

Известно, что на объекте завершается внутренняя отделка и благоустройство территории, строительные работы планируется завершить в ноябре 2024 года.

Напомним, что разработку крупного месторождения антрацита начнут в Новосибирской области

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в