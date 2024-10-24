Заполненный людьми троллейбус врезался в столб в Новосибирске

В Новосибирске вечером 24 октября троллейбус №24 врезался в столб на перекрестке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого.

По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что троллейбус подрезал автобус. Об этом пишет АСТ-54.

В результате ДТП, есть пострадавшие. По информации свидетелей, пассажиры троллейбуса получили травмы — у некоторых болят руки и шеи. Одна из женщин держалась за спину, другая хромала.

Водитель автобуса, подрезавший троллейбус, остановился рядом с местом ДТП. Сотрудники ГАИ работают на месте и устанавливают обстоятельства аварии.