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проиcшествия

Заполненный людьми троллейбус врезался в столб в Новосибирске

Фото: t.me/teleact54

В Новосибирске вечером 24 октября троллейбус №24 врезался в столб на перекрестке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого.

По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что троллейбус подрезал автобус. Об этом пишет АСТ-54.

В результате ДТП, есть пострадавшие. По информации свидетелей, пассажиры троллейбуса получили травмы — у некоторых болят руки и шеи. Одна из женщин держалась за спину, другая хромала.

Водитель автобуса, подрезавший троллейбус, остановился рядом с местом ДТП. Сотрудники ГАИ работают на месте и устанавливают обстоятельства аварии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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