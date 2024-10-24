Жителям Новосибирска рассказали, что нельзя делать в Филиппов день 24 октября

В четверг, 24 октября, православные христиане отмечают день памяти апостола от семидесяти Филиппа, известного также как Филиппов день или Филиппова канитель.

В этот день в Церкви совершается празднование Собору преподобных Оптинских старцев, а также чтится память семи угодников Божиих, среди которых особо выделяют Льва Оптинского, основателя Оптинского старчества. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Традиционно в этот день предки занимались молотьбой зерна, как на мельницах, так и с помощью ручных мельниц. Существовали также особые приметы: старались аккуратно обращаться с острыми предметами, особенно с ножами, чтобы избежать травм, так как такие раны долго заживали.

Женщины в этот день делали веник и подметали им от порога дома к воротам, считая, что это помогает отвести от дома вора. Девушки занимались рукоделием, используя тонкую золотую или серебряную нить, которую называли канителью.

Среди запрещенных действий 24 октября было употребление сладостей, пересчет сбережений, а также лень и откладывание дел на потом, что могло привести к финансовым проблемам. Также не рекомендовалось гулять в одиночку в лесу и смотреть на ворон, чтобы избежать неприятностей.