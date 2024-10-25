«Ты зачем приехал в мой город?» В Новосибирске мужчина пытался спровоцировать на драку бойца Анатолия Конара Надратовского

В рамках медиа-дня в Новосибирске прошло предварительное общение бойцов лиги Hardcore FC с фанатами из городов Сибирского Федерального округа.

25 октября в «Сибирь-Арена» состоялся медиа-день. В его рамках поклонники бойцовского вида спорта Hardcore FC (объединяет ММА, бокс и кулачные бои) имели возможность пообщаться с кумирами.

Формат допускал лёгкое и непринуждённое общение, но не все присутствующие поняли это правильно. Так, один из зрителей громко и эмоционально стал выкрикивать нелестные слова в адрес бойца Анатолия Конара Надратовского (почитаем сибиряками).

Мужчина явно и открыто провоцировал спортсмена на драку.

«Ты зачем приехал в мой город? Спустись сюда, разберемся по-мужски! Ты слабак!», – выкрикивал он из зала.

Чемпион пытался сдержаться, как мог, хотя известен своей эмоциональной манерой поведения. Спрыгнуть в зал и дать отпор агрессивному мужчине ему помешали соратники-бойцы.

Спортсмен показал провокатору неприличный жест рукой и пообещал, что не будет устраивать публичный скандал. Он заявил, что не выносит конфликтов за пределы ринга и потому предложил встретиться с ним в честном бою в спортивном зале.

Напомним, что Анатолий Конар Надратовский (получил прозвище из-за схожести с чемпионом смешанных единоборств Конаром Макгрегором) выступит в рамках 13-го стадионного турнира лиги Hardcore FC 26 октября в Новосибирской «Сибирь-Арене».