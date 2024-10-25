Активисты из Новосибирска призвали Киркорова уйти со сцены

Правозащитники из Новосибирска обратились к певцу Филиппу Киркорову с призывом покинуть российскую эстраду.

В своем обращении они указали на то, что за последние 20 лет его карьера сопровождалась множеством скандалов. Об этом пишет Mash Siberia.

Общественники упомянули ряд инцидентов, включая оскорбление журналистки Ирины Ароян, за которое певец понес уголовную ответственность, а также толчок пожилого охранника в американском казино и избиение режиссера Марины Яблоковой. Также были отмечены скандалы, связанные с созданием клипов «Ибица» и «Цвет настроения синий», а также другие неоднозначные ситуации.

Правозащитники также затронули выступление Киркорова с песней «Дальше буду жить» на 40-й день после теракта в «Крокус Сити Холле», автором которой является Манижа, известная своим противостоянием специальной военной операции.

«Исходя из вышеизложенного, просим Вас покинуть российское публичное пространство. Ваше время ушло», – говорится в обращении.