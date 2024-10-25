Александр Аксёненко: «Интерес к развитию сотрудничества между китайскими муниципалитетами и Новосибирской областью колоссальный»

При участии депутата Государственной Думы регион впервые стал площадкой для проведения Форума по поддержке малых и средних предприятий России и КНР, чтобы бизнесмены Новосибирска и китайского Иу отыскали новые пути взаимовыгодного сотрудничества.

В этом году российско-китайский форум по поддержке малых и средних предприятий состоялся в XI раз. Новосибирск посетили более 50 должностных лиц, членов коммунистической партии Китая и предпринимателей из провинции Чжэцзян, план развития которой в своё время разрабатывал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Главным логистическим хабом провинции является город Иу, который из-за объёмов перевалки грузов нередко называют «сухим портом». Александр Аксёненко в составе делегации парламентариев из фракции «Справедливая Россия – За Правду» посещал этот город в 2023 году.

Теперь по приглашению российских депутатов Госдумы китайские партнёры совершили ответный визит. Вместе с Александром Аксёненко регион представляли гостям первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, представители регионального Минпромторга, центра «Мой бизнес» и отечественных компаний, уже имеющих опыт работы с предпринимателями из КНР.

«Формат этого форума таков, что он проводится один раз в России, один раз в Китае, чередуясь. Первая часть, политическая, проводится в столице. А вторая, экономическая, в каком-то другом городе или регионе. Пять раз форум проводился в центральной части России и вот сейчас впервые проводится в её азиатской части, поближе к Китаю», – рассказал о форуме Алексей Чепа.

Китайских предпринимателей в регионе интересуют продовольственные товары, дары сибирской природы, машиностроительная продукция, разработки новосибирских учёных и множество других товарных позиций.

«Интерес к развитию сотрудничества между китайскими муниципалитетами и Новосибирской областью колоссальный. Это крупнейший логистический центр за Уралом. Это и ПЛП, и международный аэропорт Толмачёво. Мы в лидерах и инновационного развития. Строится СКИФ, развивается Академгородок, Биотехнопарк. Новосибирску есть чем гордиться, есть что показать», – подвёл итоги мероприятию Александр Аксёненко.

«Я убеждён, что данный форум – это хороший толчок в развитии отношений между городом Иу и Новосибирском, провинцией Чжэцзян и Новосибирской областью. Также хочу отметить, что этот форум служит в целом развитию отношений между Россией и КНР и проходит параллельно с саммитом БРИКС в Казани, где также укрепляются связи между нашими великими странами», – добавил он.