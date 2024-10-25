Эксперты из Новосибирска сообщили, что старое паровозное депо находится в плачевном состоянии

В Новосибирске зафиксировано разрушение памятника истории регионального значения «Паровозное депо», построенного в конце XIX века.

Объект находится в промышленной зоне железнодорожной станции «Новосибирск-Главный». Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Памятник включает в себя два здания, возведённых в 1893 и 1896 годах. Оба здания имеют бутовый фундамент, кирпичный цоколь, стены выполнены из кирпича с бутовыми вставками.

По словам кандидата архитектуры, доцента НГАСУ Анны Наволоцкой, на свежих фотографиях, сделанных в октябре, видны разрушения штукатурки и повреждения кирпичного слоя. Изначально фасад здания был кирпичным, однако позже его оштукатурили, что, по мнению специалистов, отрицательно сказалось на состоянии памятника.