Губернатор Новосибирской области Травников обсудил кадровый дефицит на пленарном заседании

В Новосибирске с 24 по 26 октября проходит Международный форум-выставка «Учебная Сибирь-2024».

На пленарном заседании, посвященном теме «Образование для экономики. Национальные проекты 2030», в рамках форума выставки «Учебная Сибирь-2024» губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил существующую проблему дефицита кадров в регионе.

Он подчеркнул, что в настоящее время ни одна отрасль не остается в стороне от этой проблемы. По его словам, если несколько лет назад ситуация была менее критичной, то сейчас о нехватке специалистов говорят представители различных сфер, включая правоохранительные органы, транспорт и авиацию.

Губернатор также указал на положительные изменения в подходе работодателей к решению кадрового вопроса. Он отметил, что работодатели начали активно участвовать в поиске решений, а не только жаловаться.

«Нужно признать, что за последние годы сделано многое благодаря федеральным проектам и благодаря региональным инициативам», — сказал он.

Травников выразил благодарность федеральным министерствам и правительству за изменение системы распределения контрольных цифр приема в пользу региональных вузов. По его словам, за последние пять лет количество бюджетных мест по наиболее необходимым для экономики специальностям увеличилось почти в полтора раза.