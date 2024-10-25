Концепция взаимной открытости: Новосибирская область укрепляет межрегиональное сотрудничество с Китаем

Перспективные направления взаимодействия нашей области и провинции Чжэцзян (КНР), укрепление двусторонних связей сегодня обсудил Губернатор Андрей Травников с членами делегации Международного отдела ЦК Коммунистической партии Китая и руководства провинции Чжэцзян.

Несколько дней в нашем регионе работает делегация Китайской Народной Республики: представители власти и бизнес-сообщества. В рамках её визита прошёл XI Форум по поддержке малых и средних предприятий России и Китая. Мероприятие организовано Комитетом по строительству и ЖКХ Государственной думы ФС РФ и Правительством Новосибирской области.

Во время встречи Андрей Травников поблагодарил депутатов Государственной Думы ФС РФ Алексея Чепу и Александра Аксененко за организацию такого мероприятия и предложил обсудить дальнейшие шаги по укреплению межрегионального сотрудничества.

«Напомню, что по результатам X форума, который мы проводили в провинции Чжэцзян, мы создали несколько совместных предприятий, которые сегодня очень нужны нашей стране. У нас есть предложения по созданию совместных предприятий в области машиностроения, строительства, строительных материалов.

Во время вчерашних мероприятий все подчеркивали, что Новосибирск — это сердце азиатской части России, здесь сосредоточен научный потенциал. И Новосибирской области есть что предложить китайскими партнёрам», — уверен Алексей Чепа.

Как отметил член постоянного комитета, заведующий организационным отделом Чжэцзянского провинциального комитета Коммунистической партии Китая господин Ван Чэн, делегация увидела бурное динамичное развитие Новосибирской области.

«На полях саммита БРИКС Председатель Си Цзиньпин и Президент Владимир Путин встретились. Можно сказать, что такие частые встречи между нашими лидерами доказывают непрерывное углубление нашего политического взаимодоверия. И мы уверены, что корабль развития отношений Китая и России непременно продвигается вперёд.

Межрегиональное сотрудничество – важная политическая сила китайско-российских отношений. Наши лидеры всегда подчёркивают, что мы должны активно поддерживать межрегиональное, приграничное сотрудничество между нашими государствами, расширять межрегиональные контакты, обмены.

Экономическая мощь нашей провинции повышается. Мы постоянно усиливаем открытость внешнему миру, расширяем контакты и сотрудничество с Россией в разных сферах. Новосибирская область — жемчужина Сибири, а Новосибирск — третий город в России. И можно сказать, что у провинции Чжэцзян и Новосибирской области огромный потенциал для сотрудничества. Мы готовы укреплять наше дружеское сотрудничество и контакты с Новосибирской областью в таких сферах как экономика, торговля, образование, культура, туризм.

Насколько мне известно, вы приняли много мер по обеспечению открытости Новосибирской области», – сказал он.

«Действительно, Новосибирская область — очень открытый регион. У нашей столицы — Новосибирска — несколько городов-побратимов в разных странах мира. У Новосибирской области партнёрские отношения со многими регионами, провинциями разных стран. Там, где нам удаётся поддержать взаимную активность, заинтересованность в таких партнёрских отношениях, есть достойные результаты по развитию.

Безусловно, мы готовы воспользоваться Вашим предложением и выстроить такие же взаимоотношения и с провинцией Чжэцзян, — в продолжении концепции открытости, которую мы продвигаем, и которую продвигает китайская сторона.

К этому обязывают и взаимоотношения наших лидеров — господина Си Цзиньпина и нашего Президента Владимира Владимировича Путина», — заявил Андрей Травников.

Глава региона предложил членам делегации КНР по итогам поездки отметить: что больше всего заинтересовало в Новосибирской области — какие из направлений гуманитарного, экономического сотрудничества, инвестиционной деятельности. Регион готов проработать такие направления и подобрать потенциальных партнёров для китайской стороны.