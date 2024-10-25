Мышь с ДНК и первый светофор: в Новосибирске показали необычные скульптуры города

Достопримечательности — это не всегда исторически значимые объекты. Иногда это памятники, которые особенно полюбились жителям и стали неотъемлемой частью городской атмосферы. В Новосибирске таких оригинальных украшений множество, и некоторые продолжают удивлять приезжих. Сиб.фм рассказывает о самых необычных скульптурах города.

Женщина с портфелем

В центре Новосибирска на улице Мичурина, 3, рядом с театром оперы и балета, установлен памятник «Деловая женщина». Скульптура изображает бизнесвумен в строгом костюме, с портфелем в руках и опирающуюся на стол. Памятник создан по заказу производственно-полиграфической компании, находящейся в соседнем здании. Логотип компании в виде перевёрнутой буквы «А» служит в скульптуре стулом. Памятник посвящён женщинам, доказывающим своё равенство с мужчинами в деловой сфере.

Мышь вяжет ДНК

В 2013 году в Академгородке Новосибирска установили памятник лабораторной мыши — символа научных исследований. Скульптура изображает мышь в очках, вяжущую нить ДНК. Памятник расположен рядом с виварием, где разводят лабораторных животных для опытов, проводимых в Институте цитологии и генетики СО РАН.

Памятник первому светофору

В 2006 году в Новосибирске установили первый в России памятник светофору. Он был открыт в честь 70-летия ГИБДД на пересечении улиц Серебренниковской и Сибревкома. Памятник представляет собой забавную фигуру постового, который приветствует находящийся рядом светофор.

Металлический трон

В центре Новосибирска, у здания №38 по улице Депутатской, установлена композиция «Трон». Она создана из металлических прутьев и напоминает кресло на колёсах, украшенное маленькими фигурами людей. Любой желающий может почувствовать себя на "железном троне" из сериала «Игра престолов». Скульптуру привезли из Омска в 2001 году, а в народе её прозвали «троном дураков».

Скамейки в видео телефона

Аллея связистов расположена на улице Щетинкина, 54, рядом с Новосибирской государственной консерваторией и головным офисом «Ростелеком». Аллее присвоено имя первого генерального директора компании Анатолия Никулина, сыгравшего важную роль в развитии связи в Сибири. Комплекс включает арки, светильники и скамейки в виде телефонов, создающие уникальную атмосферу. Здесь установлены таксофоны для бесплатных звонков по городу, а также действует зона бесплатного Wi-Fi.