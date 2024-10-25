На 30% вырос объем продаж новостроек в Новосибирске

В Новосибирской области вырос объем продаж новостроек.

Как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу бизнес-комьюнити One Company, в первый месяц осени 2024 года на рынке первичной жилой недвижимости региона было реализовано 1 300 квартир общей стоимостью в девять миллиардов рублей. Данный показатель больше на 30% по сравнению с августом.

Известно, что за месяц стоимость одного квадратного метра жилья выросла на 1,8% и достигла 138,2 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск вошел в топ-5 мегаполисов по количеству новостроек