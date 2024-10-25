На Новосибирскую область обрушится мощный геомагнитный удар

Мощный геомагнитный удар обрушится на регион 25 октября.

Как сообщает портал МК в Новосибирске со ссылкой на данные сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, сегодня, 25 октября 2024 года, на Землю обрушится магнитная буря, уровень которой будет близок к классу G1.

По московскому времени буря начнется в 06:00. Снижаться геомагнитный удар будет ориентировочно в 12:00.

Подобная ситуация с магнитной бурей продержится и до следующего дня.

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