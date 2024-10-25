На улице Волочаевской в Новосибирске снесло остановку

В Новосибирске снесло остановку.
В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали фото, на котором перекосило остановку и она вот-вот рухнет.
Подписчики указали, что ломаный остановочный павильон обнаружили на улице Волочаевской в Новосибирске.
“Даже автобусная остановка на улице Волочаевской не справилась с тяжёлыми буднями трудовой недели”, — подписал автор публикации.
Местные жители поделились своим мнением в комментариях, предположив, что остановку могли снести при аварии, либо ее раскрутили неизвестные.
Ранее Сиб.фм писал, что сегодня в Новосибирске образовался затор на площади Калинина из-за сломанного светофора