На улице Волочаевской в Новосибирске снесло остановку

В Новосибирске снесло остановку.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали фото, на котором перекосило остановку и она вот-вот рухнет.

Подписчики указали, что ломаный остановочный павильон обнаружили на улице Волочаевской в Новосибирске.

“Даже автобусная остановка на улице Волочаевской не справилась с тяжёлыми буднями трудовой недели”, — подписал автор публикации.

Местные жители поделились своим мнением в комментариях, предположив, что остановку могли снести при аварии, либо ее раскрутили неизвестные.

Ранее Сиб.фм писал, что сегодня в Новосибирске образовался затор на площади Калинина из-за сломанного светофора