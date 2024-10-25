Новое медицинское оборудование - в больницы области

На приобретение и ремонт медицинского оборудования ТФОМС Новосибирской области в этом году направил 113 млн руб.

Одним из важных направлений расходования средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области является финансовое обеспечение мероприятий по приобретению и ремонту медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса (НСЗ). На его формирование направляется часть средств от финансовых санкций, применяемых к медицинским организациям за нарушения, выявленные страховыми компаниями и фондом в ходе экспертных мероприятий. Возвращаясь в систему обязательного медицинского страхования, средства НСЗ, используемые на мероприятия по приобретению и ремонту медицинского оборудования, позволяют медицинским организациям устранять причины, приведшие к дефектам в оказании медицинской помощи.

За период с 2016-го по 2024-й год за счет средств НСЗ Территориального фонда ОМС закуплены 346 единиц медицинского оборудования на общую сумму 785,8 млн руб и проведен ремонт медицинского оборудования на сумму свыше 27 млн руб. Благодаря этому медицинские организации области укомплектовываются современным, высокотехнологичным и дорогостоящим оборудованием, отвечающим современным стандартам, что приводит к улучшению качества оказания медицинской помощи населению области.

Только в 2024 году на приобретение медицинского оборудования в медицинские организации области затрачено около 113,4 млн руб. В результате, парк медицинской техники пополнилсяцифровой рентгеновской флюрооскопической системой, рентгеноконтрастным хирургическим столом, транспортируемыми рентгеновскими аппаратами, эндоскопической стойкой с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии, универсальной системой ультразвуковой визуализации, передвижным аппаратом ингаляционной анестезии, анализатором исследования системы гемостаза... На оплату ремонта диагностического оборудования в этом году перечислено 24 млн руб.

Всего в программе по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с 2016-го по 2024-й год приняли участие 50 медицинских организаций, в том числе 17 ЦРБ.

Ещё одно важное направление работы ТФОМС Новосибирской области — это софинансирование расходов медицинских организаций на выплату заработной платы новым медицинским работникам, принятым на штатную должность в полном объёме (не менее одной ставки) и оказывающим медицинскую помощь в рамках Территориальной программы ОМС.

За девять месяцев текущего года положительный прирост врачей и работников среднего медицинского персонала составил 60 и 151 человек соответственно. На софинансирование расходов на оплату труда медицинских работников за этот период в 49 медицинских организаций направлено 78,9 млн руб.

Направление средств НСЗ на вновь принятых медработников является дополнительным источником, позволяющим исполнять Указ Президента РФ по достижению медработниками установленного уровня заработной платы. Всего в 2024 году на софинансирование расходов на оплату труда Территориальным фондом ОМС запланировано распределение 224,5 млн руб.

Таким образом, средства нормированного страхового запаса ТФОМС являются не только дополнительным финансовым источником для оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, но и для повышения уровня оснащенности медицинских организаций и ликвидации кадрового дефицита.