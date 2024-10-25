Новосибирск вошел в топ-5 мегаполисов по количеству новостроек

В рейтинге также оказались Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

По данным аналитиков «Яндекс.Недвижимости», Новосибирск вошел в топ-5 городов-миллионников по количеству и доле новостроек в жилом фонде.

За последние пять лет в Новосибирске было возведено 2,8% от общего объема новостроек в стране. Лидерами по темпам строительства стали Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

Стоимость квартир в новостройках варьируется в зависимости от района. Самым бюджетным вариантом является жилье в Октябрьском районе, где цена за квадратный метр начинается от 55 000 рублей. Наиболее дорогая недвижимость расположена в Центральном районе, где стоимость за квадратный метр может достигать от 150 000 до 560 000 рублей.

Напомним, что в Новосибирске синоптик предсказала погоду на ноябрьские праздники.