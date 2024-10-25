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общество

Новосибирская компания Cyberia Nova собирается полностью переозвучить игру «Смута»

Фото: кадр из игры «Смута»

В пятницу, 25 октября, агентство ТАСС сообщило, что новосибирская компания Cyberia Nova планирует полностью переозвучить свою игру «Смута», выпущенную в апреле 2024 года.

В озвучке персонажей примут участие супруги Иван и Анастасия Жарковы, известные по дубляжу героев фильмов Marvel в российском прокате.

Анастасия Жаркова озвучит в игре героиню Анастасию, а её муж Иван – возлюбленного героини Юрия. Актриса отметила, что подготовка включала изучение материалов игры и просмотр летсплеев.

Жарковы имеют опыт озвучивания популярных игр, таких как Hogwarts Legacy, The Last of Us, Call of Duty и другие. Кроме них, к озвучке «Смуты» присоединятся актеры, участвовавшие в дубляже «Аквамена», «Хоббита» и ремейка Resident Evil 4.

Игра «Смута» в жанре action/RPG была разработана студией Cyberia Nova и вышла 4 апреля после двух лет работы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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