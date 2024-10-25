Новосибирская область первая в России создала программу для связи бизнеса стран Африки с российскими вузами

В Новосибирской области проходит форум-выставка «Учебная Сибирь-2024».

В Новосибирске состоялся круглый стол, посвященный тенденциям развития международной деятельности российских университетов с учетом национальных приоритетов и интересов регионального развития. В мероприятии приняли участие ректоры ведущих вузов России, Казахстана, Узбекистана и стран Африки.

Сотрудничество с университетами стран СНГ уже активно налажено, однако новосибирские вузы делают шаги к установлению новых связей с учреждениями образования в Африке, Азии и Латинской Америке.

Ректоры отметили растущую тенденцию интеграции образования и бизнеса, включая экспорт. Новосибирская область стала первой в стране, разработавшей программу, связывающую бизнес стран Африки с российскими вузами.

«Ваш опыт в образовании полезен для нашей страны! Первый шаг был сделан, чтобы наладить это сотрудничество благодаря Русскому дому в Нигере. Эта инициатива является хорошей основой для развития академического потока в Нигере. Сотрудничество между Нигером и Россией – это путь, который позволит увеличить мощь нашего образования», — отметил представитель Нигера, доктор Халитта Нуху.

Напомним, что на форуме-выставке замминистра науки РФ Петрова отметила важность Новосибирской области для науки и образования.