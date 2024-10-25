Новосибирская семья с ребенком-инвалидом живут в аварийном доме

Семья Райчинец, проживающая в Новосибирске, столкнулась с трудностями в поиске временного жилья.

Их дом, расположенный на улице Калинина, признан аварийным и подлежит расселению до 2033 года. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В связи с этим семья вынуждена арендовать однокомнатную квартиру. У Данила, сына семьи, синдром Дауна, и он передвигается на инвалидной коляске, поэтому новое жилье должно быть специально оборудовано.

Ранее семья пыталась получить жилье из маневренного фонда, но им выделили лишь комнату в общежитии площадью 9 квадратных метров, рассчитанную на двоих прописанных — отца и сына. Однако в таких условиях проживание ребенка на инвалидной коляске с семьей из четырех человек оказалось невозможным, и они отказались от комнаты.

В мэрии отметили, что жилье из маневренного фонда предоставляется из расчета 6 кв. метров на одного человека, и, так как у Марии есть другая собственность, основания для предоставления нового жилья отсутствуют.

Семья продолжает искать решение, так как их ситуация требует доступного и удобного жилья, учитывая особенности здоровья ребенка.