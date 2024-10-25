Новосибирский офицер Панферов поддержал увеличение срока службы до двух лет

Командир батальона «Вега» Андрей Панферов считает, что два года службы в армии позволят подготовить более опытного и умелого солдата.

В разговоре с корреспондентом «МК в Новосибирске» он объяснил, что такой срок службы дает солдату больше времени для адаптации к военной службе и освоения необходимых навыков.

Идея увеличить срок службы до двух лет для определенных категорий граждан обсуждалась летом в Госдуме. Панферов отметил, что такой подход был бы оправдан для всех военнослужащих, так как за год солдата можно подготовить, но для этого требуется больше усилий со стороны командиров.

Он подчеркнул, что двухлетний срок службы позволяет лучше распределить нагрузку и подготовить солдата к воинским задачам.