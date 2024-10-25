Новосибирского военного осудили за уклонение от службы

Его задержали на станции метро «Площадь Карла Маркса».

Как сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда, Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении младшего сержанта Исакова. Его обвиняли в уклонении от прохождения воинской службы.

По данным ведомства, мужчина, желая служить, сбежал из воинской части 11 мая 2023 года и ушел в Новосибирск. Он скрывал свой статус военнослужащего и неофициально подрабатывал.

Исакова задержали 22 мая 2024 года на станции метро «Площадь Карла Маркса». Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске концерт группы «Мираж» закончился дракой.