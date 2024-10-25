Новосибирца осудили за подкуп начальника РЭС

За подкуп начальника РЭС новосибирец получил 3,6 года условно.

По информации пресс-службы прокуратуры и СУ СК России по Новосибирской области, Коченевский районный суд рассмотрел дело 39-летнего местного жителя, которого обвинили в коммерческом подкупе начальника филиала «РЭС».

По версии следствия, в 2020 году мужчина занялся ремонтом и продажей майнинговых машинок, а для того, чтобы к нему не приходили сотрудники АО «РЭС», он платил каждый месяц 20 тысяч рублей начальнику филиала «Чулымские электрические сети».

В результате за год было перечислено 140 тыс руб и суд назначил задержанному условный срок в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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