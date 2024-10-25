Новосибирцев в последние дни октября ожидают дожди

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается прохладная и дождливая погода.

По данным «Яндекс.Погода» и Gismeteo, в пятницу, 25 октября, температура воздуха составит около +9 °C днем и +7 °C ночью, при этом прогнозируются осадки, которые могут продолжаться до конца выходных.

В субботу, 26 октября, погода останется пасмурной, температура воздуха будет +9 °C днем и около +4 °C ночью. В воскресенье, 27 октября, вновь ожидается дождь, с температурой +9 °C днем и +4 °C ночью.

По данным Gismeteo, ветер в пятницу усилится до 12 м/с, с порывами, которые сохранятся до субботы. В воскресенье ветер ослабнет, но останется порывистым.

На следующей неделе ожидаются осенние дожди и ветреная погода, при этом температура постепенно понизится до +4...+5 °C днем и около 0 °C ночью в начале ноября.