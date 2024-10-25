Новосибирцы толкали маршрутку до заправки

Пассажиры в Новосибирске начали толкать маршрутку до заправки.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что в Новосибирске пассажиры маршрутки №53 были вынуждены толкать транспорт самостоятельно до ближайшей заправки, так как водитель предварительно не заехал на АЗС.

Уточняется, что транспорт следовал из поселка Пашино Новосибирской области до площади Калинина.

Местные жители в комментариях предположили, что бензин мог израсходоваться из-за пробок.

Напомним, что на улице Волочаевской в Новосибирске снесло остановку