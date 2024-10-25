82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 17:31
пробки
8/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 17:31
пробки
8/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
сегодня 14:44
общество

Новосибирцы толкали маршрутку до заправки

Фото: ACT-54

Пассажиры в Новосибирске начали толкать маршрутку до заправки.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что в Новосибирске пассажиры маршрутки №53 были вынуждены толкать транспорт самостоятельно до ближайшей заправки, так как водитель предварительно не заехал на АЗС.

Уточняется, что транспорт следовал из поселка Пашино Новосибирской области до площади Калинина.

Местные жители в комментариях предположили, что бензин мог израсходоваться из-за пробок.

Напомним, что на улице Волочаевской в Новосибирске снесло остановку

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в