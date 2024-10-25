Опрос показал, что у 44% сибиряков есть онлайн-кошельки

По данным опроса* ВТБ, россияне выбирают классические банки для накопления средств и получения кредита на приобретение жилья, автомобиля, ремонта дома или крупных покупок. В то же время финтех-компании расширяют своё влияние в сфере товаров народного потребления.

Сейчас 11% опрошенных хранят деньги в кошельках маркетплейсов, столько же – в системах платежных сервисов. При этом преимущество остается за классическими банками – им отдают предпочтение 76% опрошенных. Больше всего банкам свои сбережения доверяют в Санкт-Петербурге (84%), Северо-Западном (90%) и Приволжском (80%) федеральных округах. А платежные сервисы и маркетплейсы для размещения средств чаще всего выбирают жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (30%).

Сибиряки, по данным опроса, для оплаты больше используют банковские карты (86%), оплату по СБП (68%), наличные (58%).

Участники опроса в Сибири пользуются платежными сервисами финтех-компаний и маркетплейсов. У 44% есть онлайн-кошельки, у каждого четвертого (24%) — расчетные карты таких компаний в пластике. 13% пользуются услугами сбережений, 10% прибегают к кредитам или рассрочке платежа. В классических банках показатели по аналогичным позициям гораздо выше – 90% респондентов имеют дебетовые или зарплатные карты, у 61% открыты накопительные счета, более половины — 55% размещают средства на вкладах. У 53% есть кредитные карты, а 22% опрошенных получили кредит наличными.

К минусам использования сервисов финтех-компаний и маркетплейсов россияне относят риск доверия крупной суммы (61%), непрозрачность условий (37%) и невыгодные финансовые условия продуктов (21%). Среди преимуществ использования респонденты назвали скидки и акции на товары (67%), удобство возврата средств при отказе от товара (40%), интересные условия по сберегательным и кредитным продуктам (по 19%).

«Банкам и маркетплейсам есть чему поучиться друг у друга. Здоровая конкуренция всегда полезна и помогает рынку меняться в пользу клиента. У маркетплейса есть возможность легко и быстро экспериментировать, а на стороне банков всегда была, есть и будет экспертиза в надежных и безопасных финансовых продуктах и сервисах», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Главным фактором при выборе способа оплаты становится удобство. Уже сегодня выбирать новые удобные платежные инструменты готовы две трети россиян.

*Опрос проведен со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.