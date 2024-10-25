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общество

Опубликована сводка СВО: что известно о боях на 25 октября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

На Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли удары по формированиям 57-й и 92-й бригад ВСУ, а также теробороны, нанеся потери до 95 военнослужащих и уничтожив технику.

Группировка «Запад» отметила успехи на Луганском направлении, уничтожив более 490 противников.

В ходе операций в Донецкой Народной Республике и Запорожской области группировки «Юг» и «Днепр» также добились значительных результатов, понеся потери до 785 и 65 военнослужащих соответственно.

Всего с начала операции уничтожено более 34 тысяч единиц военной техники противника.

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Игорь Кириченко
Журналист

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