Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

На Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли удары по формированиям 57-й и 92-й бригад ВСУ, а также теробороны, нанеся потери до 95 военнослужащих и уничтожив технику.

Группировка «Запад» отметила успехи на Луганском направлении, уничтожив более 490 противников.

В ходе операций в Донецкой Народной Республике и Запорожской области группировки «Юг» и «Днепр» также добились значительных результатов, понеся потери до 785 и 65 военнослужащих соответственно.

Всего с начала операции уничтожено более 34 тысяч единиц военной техники противника.