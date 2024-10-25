Опубликованы приметы на 25 октября: что можно и нельзя делать в этот день

25 октября в народном календаре отмечается день Андрона Звездочета, получившего такое прозвище за мудрость в астрономии.

Считалось, что святой мог «шестом достать небо и совком черпать звезды». В этот день люди наблюдали за звездным небом до полуночи, а приметы предвещали разные погодные изменения: сильное мерцание с синим свечением — к снегу, много ярких звезд — к морозу, а падающие звезды — к ветру.

В этот день рекомендуют работать, но не переусердствовать, чтобы избежать трудностей. Увидеть падающую звезду и загадать желание — хороший знак. Также важно проявлять спокойствие и терпимость, так как это поможет построить счастливое будущее.

Среди запрещающих примет — нельзя спрашивать «Кто там?» при стуке в дверь, чтобы не привлечь беды, и не рекомендуется переедать, особенно овощи. Также в этот день не стоит выбивать перины и заваривать чай или кофе, чтобы избежать бессонницы и затруднений в делах.