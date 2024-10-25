По инициативе спикера Заксобрания НСО волонтеры Искитима и Сузуна обменялись опытом в помощи бойцам СВО

По инициативе Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области, депутата от округа №13 Андрея Шимкива состоялась встреча искитимских и сузунских участников общественных движений.

Выполняя поручение Андрея Шимкива, его помощник в Искитимском районе Татьяна Парфенцова организовала поездку делегации в поселок Сузун для обмена опытом в различных направлениях помощи бойцам спецоперации. И люди старшего поколения, и молодежь знакомились, общались, рассказывали о своих наработках.

«Безусловно, обмен опытом очень важен для волонтеров. Сегодня как никогда остро звучит, что тыл и фронт едины. Старшее поколение и молодежь вместе делают добрые дела. Мы едины как никогда», – прокомментировал Глава Сузунского района Вячеслав Горшков.

Искитимцы посетили Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа, где увидели процесс фасовки сухих супов для бойцов. Более 600 сузунцев поддерживают проект собственным трудом, финансово, излишками с приусадебных участков. Около двух тысяч порций в месяц делают студенты и педагоги, молодогвардейцы и пенсионеры, члены общественных организаций, а недавно к движению «Сухбат-Сузун» присоединились и сотрудники полиции. За год расфасовано 19 тысяч порций сухих супов, 17 тысяч из них уже отправлены на передовую через движение «ZA/Сибирь СВОих не бросает».

Жительница Искитимского района Галина Лобачева поделилась впечатлениями: «Как своим не помогать? Это наше святое! Это наша Россия! Кто, если не мы!»

Гости Сузунского района побывали в местном филиале Всероссийского общества инвалидов. Увидели настоящую мастерскую, в которой шьют белье для военнослужащих, костюмы, подшлемники и вещи для госпиталя – все это организовали люди с ограниченными возможностями здоровья. В мастерской также отливают блиндажные свечи, собирают гуманитарную помощь и реализуют многие другие инициативы помощи СВО. Средства для этой работы изыскивают через гранты и реализацию продукции швейного цеха, благотворительные концерты. В этом же здании ветераны и пенсионеры плетут маскировочные сети.

«Молодцы сузунцы, нам есть чему поучиться», – отметила координатор волонтерской группы Искитимского района Лидия Ткачёва.

Активисты волонтерского движения подчеркнули, что депутат от округа №13 Андрей Шимкив постоянно откликается на просьбы о приобретении оборудования и материалов, необходимых в работе добровольцев на помощь СВО. «Всем нам – Победы!» – его фраза стала девизом для всех неравнодушных людей.

Такие встречи имеют огромную практическую ценность, уверена помощник депутата Татьяна Парфенцова: «В связи с административными особенностями в Искитимском районе есть сложности с координацией работы по помощи СВО. Смотрели, что можно перенять из опыта сузунцев. Организация работы местного общества инвалидов, считаю, очень интересна. Здесь можно многое взять на вооружение».