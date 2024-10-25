Погибшего в Охотском море подростка похоронят в закрытом гробу в Красноярске

В Красноярске у церкви Михаила Архангела состоялись похороны 16-летнего подростка, погибшего в Охотском море.

На церемонию пришли около 30 человек, среди которых в основном были ровесники покойного, а также несколько взрослых. Все присутствующие были одеты в черное, выражая соболезнования и скорбь. Об этом пишет МК в Красноярске.

В середине дня был доставлен закрытый гроб с телом подростка, которое сразу перенесли в церковь.

Напомним, что трагедия произошла в августе, когда Михаил Пичугин, его брат и 16-летний племянник решили отправиться на катамаране в Сахалинский залив для наблюдения за китами. Однако вскоре катер сломался посреди водоема.

Первым погиб подросток, который не смог долгое время есть сухую лапшу. Затем его отец потерял рассудок. Единственным выжившим остался Михаил, который сейчас проходит лечение в больнице Магадана после того, как потерял 50 кг веса за два месяца в море.