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общество

Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» в пятницу, 25 октября, состоялась масштабная пресс-конференция, приуроченная к предстоящему тринадцатому стадионному турниру Hardcore Fighting Championship.

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 2

На мероприятии собралось множество зрителей и поклонников единоборств. Организаторы заявили о поддержке ветеранов и семей участников специальной военной операции (СВО) — они смогут посетить турнир бесплатно, как и воспитанники детских домов.

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 3

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 4

Конференция не обошлась без неожиданностей. Один из зрителей пытался устроить провокацию, выкрикивая бойцам недоброжелательные реплики. В частности, он обратился к Конору, популярному бойцу, с вопросом, зачем тот приехал в Новосибирск. Провокатор также предложил бойцу спуститься к нему.

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 5

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 6

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 7

Во время мероприятия на сцену вышла девушка, которая попросила передать привет бойцам 1452-го полка СВО. Её молодой человек был мобилизован в 2022 году. Бойцы Hardcore записали коллективный привет всему полку.

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 8

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 9

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 10

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 11

Некоторые из бойцов поделились впечатлениями от города. Они порекомендовали гостям Новосибирска посетить такие места, как Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ), Заельцовский парк и новый парк у «Сибирь-Арены».

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 12

Отметим, что во время конференции появился мальчик, который бросил вызов основателю Hardcore Fighting Championship Анатолию Сульянову и вышел на сцену, чтобы сразиться с ним. После импровизированного поединка он поинтересовался, получит ли билет на турнир, на что организаторы ответили: «Конечно».

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 13

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 14

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 15

Фото Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 16

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Игорь Кириченко
Журналист

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