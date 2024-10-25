Провокации и привет на СВО: бойцы Hardcore устроили грандиозное шоу на «Сибирь-Арене» в Новосибирске

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» в пятницу, 25 октября, состоялась масштабная пресс-конференция, приуроченная к предстоящему тринадцатому стадионному турниру Hardcore Fighting Championship.

На мероприятии собралось множество зрителей и поклонников единоборств. Организаторы заявили о поддержке ветеранов и семей участников специальной военной операции (СВО) — они смогут посетить турнир бесплатно, как и воспитанники детских домов.

Конференция не обошлась без неожиданностей. Один из зрителей пытался устроить провокацию, выкрикивая бойцам недоброжелательные реплики. В частности, он обратился к Конору, популярному бойцу, с вопросом, зачем тот приехал в Новосибирск. Провокатор также предложил бойцу спуститься к нему.

Во время мероприятия на сцену вышла девушка, которая попросила передать привет бойцам 1452-го полка СВО. Её молодой человек был мобилизован в 2022 году. Бойцы Hardcore записали коллективный привет всему полку.

Некоторые из бойцов поделились впечатлениями от города. Они порекомендовали гостям Новосибирска посетить такие места, как Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ), Заельцовский парк и новый парк у «Сибирь-Арены».

Отметим, что во время конференции появился мальчик, который бросил вызов основателю Hardcore Fighting Championship Анатолию Сульянову и вышел на сцену, чтобы сразиться с ним. После импровизированного поединка он поинтересовался, получит ли билет на турнир, на что организаторы ответили: «Конечно».