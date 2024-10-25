Специалисты из Новосибирска изготовили партию синтетического топлива из пластика

Ученые из Новосибирска создают синтетическое топливо из пластика.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что ученые вуза смонтировали специальную установку по переработке жидких продуктов пиролиза в синтетическое топливо.

Уточняется, что на первом этапе не перерабатываемый пластик подвергают термической деструкции при 400-600 градусах, а затем полученное масло делят на фракции. Сейчас ученые проводят испытания, подбирают рабочие режимы и делают остальную необходимую работу.

«Мы выделили из продукта пиролиза около 3 литров качественного незамерзающего керосина, который можно использовать как добавку к топливу. Скорость выработки — 6 мл в час», — рассказал доцент кафедры физической химии Екатерину Пархомчук.

Напомним, что в Новосибирске онкопрепарат на основе вируса успешно прошел первые испытания