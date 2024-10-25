В Новосибирске врач отказался оплачивать экспертизу по делу умершей от йогурта 2-летней девочки

В Новосибирске продолжается судебный процесс против врача, виновного в смерти двухлетней девочки. Родители ребенка настаивают на справедливом наказании для хирурга. На одном из заседаний суда стало известно, что обвиняемый Дмитрий Аксенов отказался покрывать расходы на проведение экспертиз.

Суд назначил Аксенову условный срок в три года и обязал его выплатить 400 тысяч рублей за экспертизы. Однако данное решение не устроило мать погибшей девочки Елену Кинчарову, которая подала апелляционную жалобу. Дело было возвращено в Центральный районный суд. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

На последнем заседании Аксенов выразил недовольство по поводу необходимости оплачивать эксгумацию и часть расходов на экспертизы. Мать девочки отметила, что хирург утверждал, что родители не могут смириться с произошедшим и обвинял их в мести. Он также благодарил тех, кто пришел его поддержать, включая главного хирурга Новосибирска, хотя экспертиза была проведена в пользу семьи погибшей.

Елена сообщила, что суд отменил обязательство врача по оплате экспертиз, сославшись на то, что на предыдущем заседании его мнение не было учтено. В Центральном районном суде ему напомнили о необходимости выплатить указанную сумму и рекомендовали обратиться к адвокату.

Мать девочки добавила, что Аксенов не извинился за свою ошибку. Она отметила, что вскоре ей придется отправиться в другой город для кассационного разбирательства, поскольку врач стремится к оправдательному приговору, утверждая, что сделал все возможное.

Елена подчеркнула, что действия врача привели к критическому состоянию ребенка, и все результаты экспертиз указывают на заворот кишок, несмотря на утверждения Аксенова о сахарном диабете у девочки.

Напомним, согласно версии суда, в ночь с 19 на 20 января 2020 года Дмитрий Аксенов, находясь на дежурстве в приемном отделении больницы Центрального района Новосибирска, не смог должным образом выполнить свои обязанности. В этот вечер в учреждение поступила двухлетняя Алина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, подсудимый ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, неверно поставив диагноз девочке и проигнорировав очевидные признаки кишечной непроходимости. В результате он не провел необходимую экстренную операцию и не организовал ее проведение, а также необоснованно отказал в госпитализации в хирургическое отделение, что привело к транспортировке ребенка в другую клинику.

20 января 2020 года Аделина скончалась в реанимации одной из больниц.

По словам матери девочки, за несколько часов до трагедии девочка чувствовала себя хорошо, играла на улице и выпила йогурт, который был куплен в тот же день и находился в пределах срока годности. Однако вскоре у нее начались сильные боли в животе, спазмы и рвота.

После того как родители вызвали скорую помощь, медики прибыли через час и предположили кишечную непроходимость. В больнице на Красном проспекте ребенку сделали УЗИ, результаты которого оказались тревожными. Хирург, осмотрев девочку, рекомендовал рентгенографию, после чего заявил о необходимости госпитализации для наблюдения. Однако позже он отказал в этом, сославшись на возможный сахарный диабет, не проведя соответствующий анализ.

После установки капельницы девочка была возвращена матери в состоянии крайней слабости. Врачи другой больницы, куда девочку доставили на реанимобиле, быстро оценили ситуацию и рекомендовали транспортировать ее в специализированное учреждение.

Женщина отметила, что, когда она спросила медиков, в какую другую больницу они собираются перевести ребенка, реаниматолог ответила, что, несмотря на позднее время, девочку оставят в учреждении, но утром планируется ее перевод. На тот момент у матери был лишь результат УЗИ, а состояние дочери вызывало серьезные опасения.

По словам Елены, медики настояли на том, чтобы она оставила дочь в больнице, при этом самой ей не разрешили остаться рядом с ребенком. Утром поступил тревожный звонок из больницы с просьбой срочно приехать. Вскоре после этого Елена и ее муж оказались на пороге учреждения.

Реаниматолог вместе с заведующим отделением сообщили родителям о том, что их дочь скончалась в пять часов утра. Позже выяснилось, что причиной смерти девочки стал заворот кишок, однако данная патология не была выявлена при вскрытии. Кроме того, Елене отказали в возможности увидеть тело дочери до похорон.

Женщина вспомнила, что увидела Алину лишь на похоронах, где заметила черные пятна на лбу ребенка и опухшую ногу.

Адвокат семьи Ольга Тонких подтвердила наличие объективных свидетельств, указывающих на то, что девочку можно было спасти при своевременном оперативном вмешательстве. Она подчеркнула, что если бы операция была проведена в ту ночь, Алина могла бы остаться живой.