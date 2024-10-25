Свыше 46 тысяч человек приняли участие в бизнес-конференции для продавцов на маркетплейсах

В МТС Live Холл в Москве завершилась бизнес-конференция «Авито для продавцов», которая собрала более 5 000 зрителей в оффлайне и более 41 000 – в онлайне. Это был первый для Авито опыт проведения крупной оффлайн-конференции для продавцов площадки.

Основной темой для обсуждения стали стратегии и тренды продаж, актуальные направления развития, дискуссии с крупными игроками рынка. В числе гостей были руководители Skillbox, 5post, T-Банка, MPStats и других крупных брендов.

Особенностью Авито, выделяющей данную площадку на фоне других маркетплейсов, управляющий партнер Иван Гуз назвал то, что у него нет своих складских центров: базовая модель работы по-прежнему имеет в основе доставку через партнеров платформы. Продавец выставляет заказ на Авито, сам его хранит, сам упаковывает и дальше с помощью партнеров он приезжает к покупателю. По этой схеме работает до 90% заказов с доставкой.

«Изначально Авито создавалась как площадка для социальной коммерции. Здесь люди хотят напрямую общаться с продавцами, и это обязательно нужно делать. Покупатели изначально приходят сюда за неким «своим» товаром, они хотят об этом поговорить, и это их ключевая потребность. Поэтому продавцам важно общаться с покупателями. Если вы не коммуницируете с покупателями, будьте готовы терять клиентов», – рассуждает Иван Гуз.

Согласно исследованию Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), которое ассоциация провела в июле 2024 года, 82% предпринимателей считают классифайды и маркетплейсы самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов.