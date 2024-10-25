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общество

Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 21%

Фото: Pexels.com

Это третье повышение ключевой ставки российского ЦБ подряд.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Это стало уже третьим подряд увеличением ставки. Теперь она достигла максимального уровня за всю историю.

Ранее рекордная отметка в 20% была зафиксирована в феврале 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции и заморозки международных резервов ЦБ за рубежом. Затем весной регулятор приступил к постепенному смягчению денежно-кредитной политики.

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Игорь Кириченко
Журналист

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