«Тупой спортсмен никому не интересен». В Новосибирске чемпион Hardcore FC Бруклин дал совет юным спортсменам

Тигран Матeвосян Бруклин выступает в Hardcore FC в среднем весе. В рамках медиа-дня 25 октября 2024 года в Новосибирске он дал эксклюзивное интервью Сиб.фм.

– У Вас есть пара советов для начинающих сибирских спортсменов?

– В первую очередь, надо «пахать», а во вторую – не сдаваться, потому что рано или поздно это к чему-то приведёт.

– С какого возраста вы «пашете» в спорте?

– В семь лет меня отдал на борьбу отец. Он у меня строгий, но справедливый – «пока не потренируешься, не покушаешь». Он у меня гигант, хотя простой, обычный человек, приучивший меня к дисциплине. Годами поддерживал меня и сейчас болеет за каждый мой бой. Я благодарен ему за то, что он все эти долгие годы до чемпионства верил в меня и верит по сей день.

Я считаю, что в этом и есть смысл жизни, чтобы в тебя кто-то верил. Из веры рождается мотивация, силы, дополнительная энергия, чтобы добиться чего-то стоящего.

– Что самое сложное для мальчишки, которого родители, также как Вас, приводят в спортзал через силу?

– Могу сказать только одно. Ребята, первое время вам это не понравится, вас будут заставлять, но родителей не выбирают – они у нас всегда самые лучшие. Так что слушайтесь своих родителей и тренируйтесь. Не только физически, но и умственно!

– Спортсмен должен быть и интеллектуально развит?

– Конечно, ведь тупой спортсмен никому не интересен!

Отметим, что медиа-день в Новосибирске стал предварительным зрелищем перед 13-м стадионным турниром по Hardcore FC, который состоится в «Сибирь-Арене» 26 октября 2024 года. На него съехались поклонники этого вида спорта из разных городов Сибирского Федерального округа.