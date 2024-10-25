82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 17:31
пробки
8/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 17:31
пробки
8/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
сегодня 15:40
спорт

В 2026 году в Новосибирске планируют начать строительство центра единоборств

Фото: pexels.com

Строительство центра единоборств в Новосибирске запланировано на 2026 год.

В Новосибирске планируют начать строительство центра единоборств в 2026 году. Комплекс будет включать восемь залов, а главный зал разместит 3 000 зрителей, что позволит проводить турниры международного уровня. Объект построят рядом с ледовой ареной "Сибирь-Арена". Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.

Проект стоимостью около 1,3 миллиарда рублей предполагается согласовать в 2025 году. По словам министра Сергея Ахапова, центр станет важной площадкой для жителей, увлекающихся каратэ и самбо.

Напомним, что в новосибирском микрорайоне Евроберег начнут строить инновационную школу

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в