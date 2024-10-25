В 2026 году в Новосибирске планируют начать строительство центра единоборств

Строительство центра единоборств в Новосибирске запланировано на 2026 год.

В Новосибирске планируют начать строительство центра единоборств в 2026 году. Комплекс будет включать восемь залов, а главный зал разместит 3 000 зрителей, что позволит проводить турниры международного уровня. Объект построят рядом с ледовой ареной "Сибирь-Арена". Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.

Проект стоимостью около 1,3 миллиарда рублей предполагается согласовать в 2025 году. По словам министра Сергея Ахапова, центр станет важной площадкой для жителей, увлекающихся каратэ и самбо.

Напомним, что в новосибирском микрорайоне Евроберег начнут строить инновационную школу