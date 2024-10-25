В Красноярске в в последний путь проводили подростка, который погиб в Охотском море

В пятницу, 25 октября, в Красноярске состоялось прощание с 15-летним школьником, погибшим в Охотском море.

Церемония прошла в храме Михаила Архангела на улице Елены Стасовой, где попрощаться с подростком пришли друзья, одноклассники и близкие. Об этом пишет МК в Красноярске.

Прощание началось около 13 часов, когда в церковь привезли закрытый гроб. В храме присутствовало около трех десятков человек, среди которых были как подростки, так и взрослые.

В 14 часов тело перенесли в автомобиль для дальнейшего захоронения, на которое отправились родственники и друзья погибшего. Общение с журналистами участники церемонии не проводили, ссылаясь на скорбь по утрате.

Напомним, подросток отправился с отцом и дядей в туристическую поездку на Охотское море. Из-за сбоя курса они дрейфовали в море более двух месяцев. Найти их удалось лишь в середине октября, когда выжил только один участник экспедиции — дядя погибшего.