В Новосибирске бойцы пообщались с фанатами перед турниром HARDCORE FC

В пятницу, 25 октября в «Сибирь-Арене» состоялся медиа-день для представителей СМИ и фанатов зрелищного вида спорта HARDCORE FC.

Как было заявлено организаторами, Hardcore Fighting Championship – это новейший вид спорта, объединивший кулачные бои, ММА и бокса в рамках обновлённого регламента. Дебютный турнир состоялся в июне 2020 года, а 26 октября 2024 года в Новосибирске пройдёт в 13-й раз.

HARDCORE FC является своеобразным ответом на спортивные санкции Запада и представляет собой отечественный вариант зрелищных боёв. Уникальность его ещё и в подаче. За день до стадионных боев объявляется медиа-день, где любой желающий может в лёгкой и непринуждённой форме пообщаться, сфотографироваться и задать любой вопрос своему кумиру.

В Новосибирске программа такого медиа-дня включала в себя:

· медиа-взвешивание бойцов стадионного турнира,

· финальные битвы взглядов,

· встреча и автограф-сессия со звёздами HARDCORE FC,

· блиц-вопросы от зрителей.

Но на практике вышла за рамки плана и расширилась в до непринуждённого сейшена или тусовки. После взвешивания и дуэли взглядов все участники боев расположились на сцене, а в зал были спущены микрофоны для зрителей.

Спортсменам пришлось отвечать на разные вопросы.

• Зачем вы прячете свою красивую лысину под кепкой?

• Давайте поспорим на двухкомнатную квартиру в Новосибирске, что Вы завтра проиграете?

Но самым оригинальным был вопрос 7-летнего сибирского фаната. Он смело поднялся на сцену к бойцам и попросил спарринг с одним из чемпионов. Конечно, тот поддался и «лёг» под мальца. На что юный фанат заявил: «Я тебя завалил? Тогда дай мне билет на завтрашний бой!».

Конечно, вожделенный билет вручили сибиряку тут же.

Также HARDCORE FC был заявлен, как социально ориентированный проект. По словам организаторов, в его рамках будут предоставлены бесплатные «проходки» на бои для ветеранов СВО и членов их семей, а также для воспитанников детских домов.

Вслед за этим заявлением к микрофону в зале подошла хрупкая девушка. Она попросила спортсменов передать привет своему парню Даниле и всему полку 1452, где он служит в зоне СВО.

Бойцы пригласили сибирячку на сцену и сняли селфи-видео. Уходя со сцены, девушка вытирала слёзы.

Самой яркой «звездой» медиа-дня стал именитый и любимый сибиряками Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский. Его приветствовали горячо, а в ответ слышали его фирменный «рык». Отвечая на вопросы со сцены, Анатолий бросил в зрительный зал свои затемнённые очки, как он выразился: «На удачу!». Но когда зрители попросили вбросить им айфон, он отшутился.

Отметим, что подобные мероприятия нацелены на популяризацию спорта в России и являются примером импортозамещения в спорте.