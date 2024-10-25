В Новосибирске на двух улицах починили дороги после прокурорского вмешательства

Благодаря прокуратуре на двух улицах в Новосибирске починили дороги.

По информации пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области, в Октябрьском районе города починили дороги после вмешательства ведомства.

На улицах Обская и Водопроводная в двух участках дорог были обнаружены повреждения после проверки, в результате начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска было вынесено представление об устранении нарушений.

Напомним, что в Новосибирске по Октябрьскому мосту будет ограничено движение на четыре ночи