В Новосибирске началось судебное разбирательство по делу гендиректора «Экология-Новосибирск»

В Железнодорожном райсуде началось рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора компании «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой. Она обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год Анисимова, занимая должность гендиректора, привлекала к деятельности по транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) различные компании и индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии. С ними заключались договоры на оказание услуг, которые впоследствии не оплачивались. В то же время ООО «Экология-Новосибирск» получала деньги от граждан и организаций за вывоз мусора, выполняемого нанятыми операторами.

Следователи утверждают, что ущерб от действий Анисимовой превысил один миллиард рублей. Она не признает свою вину в полном объеме.

На судебном заседании присутствовали представители потерпевших. Во время заседания подсудимой было предъявлено обвинение, также был определен порядок исследования доказательств.