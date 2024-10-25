В Новосибирске обновляют парк спецтехники для уборки улиц в рамках подготовки к зимнему сезону

В Новосибирске готовность спецтехники к зимнему сезону составляет более 90 процентов, – об этом доложили мэру Максиму Кудрявцеву на выездном совещании в ДЭУ № 1.

«Сегодня проверяем готовность техники к зимнему периоду. У нас заключено два контракта, по которым до конца года в город поступит 112 единиц новой спецтехники. За последние годы – это самая крупная закупка. Десятки единиц уже прибыли в Новосибирск, их распределяют по районам, чтобы как можно скорее приступить к работе. Техника различная – как для уборки тротуаров, так и для дорожного полотна, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Качественная уборка города – это одна из приоритетных задач муниципалитета. Мы выстраиваем системную работу, где важно не только постоянно обновлять специализированные машины, но и привлекать рабочих».

В 2024 году департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска проводит масштабную закупку специализированной техники по договору лизинга. На эти цели было направлено более 2 млрд рублей. Это позволит значительно улучшить содержание автомобильных дорог во всех районах города. Заключено два контракта, по которым 112 машин поступят до конца года. Девять из них – роторная техника, которая в прошлом году хорошо себя зарекомендовала: удобно и быстро можно убирать большие валы снега.

Как подчеркнул глава администрации Центрального округа города Новосибирска Владимир Захаров, готовность техники к зимнему сезону составляет примерно 90 процентов. Также за прошлую неделю на работу в ДЭУ № 1 было принято 10 человек и шесть водителей.

Вся спецтехника российского производства из Твери, Кургана, Санкт-Петербурга и Саратова, с гарантией 2-3 года. Старую, пришедшую в негодность технику утилизируют.

По словам директора МКУ «ДЭУ № 1» Андрея Тырсы, парк специализированных уборочных машин давно не обновлялся, особенно это актуально для тротуарной части. Прибывшие машины имеют семь видов различных навесов для работы зимой и летом – это травокосилки, шнекороторные, снегометатели и другие.